منطقة الغربية الأزهرية تشهد ختام بطولة الجمباز للمرحلة الإبتدائية

شهدت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم السبت، ختام بطولة الجمباز للمرحلة الابتدائية وهى أخر بطولات العام الدراسى الحالى 2023 / 2024 والتى أقيمت بالمعهد الأحمدى بطنطا، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن، رئيس منطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتى، الوكيل الثقافى لمنطقة الغربية الأزهرية.

وأقيمت البطولة تحت إشراف أحمد رضوان، مدير رعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية. الدكتور محمد صبحى القديم، مسئول المسابقات والأنشطة الرياضية بمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد المغاورى مسئول المسابقات والأنشطة الرياضية بمنطقة الغربية الأزهرية.

وشارك في فعاليات البطولة مدير إدارة طنطا التعليمية الأزهرية، رشا الرفاعى إدارة التدريب بمنطقة الغربية الأزهرية، الدكتور محمد صبحى القديم مسئول المسابقات والأنشطة الرياضية بمنطقة الغربية الأزهرية، الحسينى الجبالى معلم التربية الرياضية بمنطقة الغربية الأزهرية.

وتم توزيع شهادات التقديرعلى الطلاب الفائزين:

الأول الطالب /مصطفى عبد المجيد عباس، معهد توكل إدارة طنطا.

المركز الثانى الطالب مصطفى محمود الشافعى، معهد توكل إدارة طنطا.

المركز الثالث الطالب محمد أسامة محمود، معهد قطور الابتدائى إدارة قطور.

المركز الرابع الطالب السعيد عبد المجيد النشار، معهد محلة ابوعلى إدارة المحلة.

المركز الخامس الطالب رضا محمد الصعيدى، معهد عبدالرؤف الوكيل إدارة كفر الزيات.

وتتقدم إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية بالشكر لموجهى ومعلمى للتربية الرياضية لمجهودهم المتميز نحو الارتقاء بمستوى الأنشطة الرياضية لطلاب منطقة الغربية الأزهرية.