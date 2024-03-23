تشكيل إنجلترا المتوقع أمام البرازيل في القمة الودية .. موقف كين

أستقر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم على التشكيل ألذي سيخوض به قمة البرازيل الودية والتي ستجمع بينهما على ملعب ويمبلي وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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من المتوقع أن يعتمد ساوثجيت على التشكيل الآتي..

حراسة المرمى : بيكفورد.

خط الدفاع : كايل والكر - جون ستونز - هاري ماجواير - جو جوميز.

خط الوسط : بيلينجهام - ديكلان رايس - جالاجر

خط الهجوم : فيل فودين - جاك جريليش - جارود بوين.

وكان ساوثجيت أكد غياب هاري كين وهندرسون عن موقعة البرازيل لعدم جاهزيتهم.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة إنجلترا والبرازيل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية على قناة بي ان سبورتس 1.

