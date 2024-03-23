أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور صباح اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم:

الطماطم ما بين 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو.

الكوسة ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

البصل ما بين 9 إلى 21 جنيهًا.

الفلفل ما بين 12 إلى 18 جنيهًا.

البطاطا من 3.5 إلى 7.5 جنيهًا.

القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

الفاصوليا ما بين 17 إلى 24 جنيهًا.

الجزر ما بين 3.5 إلى 4.5 جنيه.

برتقال بلدى 5.5 إلى 7.5 جنيه.

الرمان من 10 إلى 20 جنيهًا.

برتقال يوسفي 4 إلى 10 جنيهات.