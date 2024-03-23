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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور صباح اليوم السبت

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

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بعد ارتفاع الوقود.. أسعار الفاكهة اليوم بأسواق الجملة


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم:
الطماطم ما بين 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو.
الكوسة ما بين 5 إلى 7 جنيهات.
البصل ما بين 9 إلى 21 جنيهًا.
الفلفل ما بين 12 إلى 18 جنيهًا.

 البطاطا من 3.5 إلى 7.5 جنيهًا.

 القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
الفاصوليا ما بين 17 إلى 24 جنيهًا.
الجزر ما بين 3.5 إلى 4.5 جنيه.
برتقال بلدى 5.5 إلى 7.5 جنيه.
الرمان من 10 إلى 20 جنيهًا.
 برتقال يوسفي 4 إلى 10 جنيهات.

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