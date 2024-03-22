بعد ارتفاع الوقود.. أسعار الفاكهة اليوم بأسواق الجملة

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظًا في أسواق الجملة، وذلك عقب إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في أسواق الجملة.

أسعار الفاكهة اليوم

كيلو برتقال بلدي أو سكري:- من 5 لـ 7.5 جنيه.

كيلو برتقال أبو سرة:- من 7 لـ 11.5 جنيها.

كيلو عنب مستورد:- 100 جنيها.

كيلو جوافة:- من 8 لـ 16 جنيها.

كيلو رمان:- من 11 لـ25 جنيها.

كيلو فراولة:- من 9 لـ 15 جنيها.

كيلو كنتالوب:- من 7 لـ 12 جنيها.

كيلو كيوي:- من 35 لـ 85 جنيها.

كيلو موز بلدي:- من 6 لـ 10 جنيهات.

كيلو موز مستورد:- من 20 لـ 50 جنيها.

كيلو حرنكش:- من 25 لـ 40 جنيها.

كيلو يوسفي:- من 4 لـ 11 جنيها.

كيلو ليمون بلدي:- من 13 لـ 17 جنيها.

كيلو بلح سيوي:- من 30 لـ 60 جنيها.

اناناس:- 75 جنيها.

أسعار الوقود

بنزين 80:- 11 جنيها

بنزين 92:- 12.5 جنيه

بنزين 95:- 13.5 جنيه

السولار:- 10 جنيهات

أسطوانة البوتجاز:- 100 جنيها