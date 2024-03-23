أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مستهل تعاملات اليوم

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ضوء ما يشهده العالم من صراعات راهنة تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3434جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3005جنيهات.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2575 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24040 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية عالميًا نحو 2164 دولارًا.