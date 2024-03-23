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السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مستهل تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة  في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ضوء ما يشهده العالم من صراعات راهنة تؤثر على سعر المعدن الأصفر.

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مستمر فى الانخفاض.. سعر الذهب اليوم بختام تعاملات الجمعه بالأسواق

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تراجع أسعار الذهب في مصر.. بكام عيار 21 ؟


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل  سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3434جنيهًا.
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3005جنيهات.
وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2575 جنيهًا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24040 جنيهًا.
وسجل سعر الأوقية عالميًا  نحو 2164 دولارًا.

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 20-3-2024

أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء

الجريدة الورقية