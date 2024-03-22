تراجع أسعار الذهب في مصر.. بكام عيار 21 ؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 مارس 2024 بشكل ملحوظ على المستويين العالمي والمحلي، وذلك بفعل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24: 3463 جنيها (انخفاض 20 جنيهًا)

عيار 21: 3030 جنيها (انخفاض 20 جنيهًا)

عيار 18: 2597 جنيها (انخفاض 18 جنيهًا)

عيار 14: 2020 جنيها (انخفاض 16 جنيهًا)

الجنيه الذهب: 24240 جنيها (انخفاض 160 جنيهًا)

الذهب في البورصة العالمية:

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي أمس الخميس ليصل إلى مستوى تاريخي جديد، وذلك في ظل انخفاض حاد في الدولار بعد أن أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى أنه لا يزال يدرس خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ولكن سرعان ما تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث انخفض سعر الأونصة بنسبة 0.6% ليصل إلى 2169 دولارًا.