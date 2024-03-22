مستمر فى الانخفاض.. سعر الذهب اليوم بختام تعاملات الجمعه بالأسواق

سعر الذهب.. استمر سعر الذهب اليوم في تراجعه، خلال ختام تعاملات الجمعة، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر انخفاضا الآن تزامنًا مع تراجع سعر المعدن الأصفر على المستوى العالمي اليوم، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة مسجلًا 2168 دولارًا للأونصة.

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة 22 مارس 2024 لتسجل الأعيرة الذهبية الأسعار التالية، وفقًا لـ شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار المشغولات الذهبية والتي واصلات تراجعها مساء اليوم الجمعة في الأسواق المصرية، وجاءت اسعارها على النحو الآتي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3451 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3020 جنيها، مسجلا تراجعًا قيمته 130 جنيها عن بداية التعاملات

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2588 جنيها

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 24160 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

2168 دولارًا