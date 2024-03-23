الهلال السعودي يكثف مفاوضاته لضم محمد صلاح في الانتقالات الصيفية

يدخل مسؤولو الهلال السعودي، بقوة في مفاوضات مع الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على توقيعة للفوز بخدماته خلال الفترة القادمة.



وأصبح محمد صلاح مرشح بقوة للانضمام إلى الهلال في الصيف المقبل، بينما فاوض الاتحاد المصري في الصيف الماضي دون أن تكتمل الصفقة.

ويسعى الهلال لضم جناح بقيمة المصري، خلال سوق الانتقالات الصيفية.



وتشير التقارير الإنجليزية الأخيرة، إلى أن محمد صلاح بات أقرب للرحيل عن ليفربول في الصيف المقبل، بعد أن أعلن يورجن كلوب مدرب الفريق عن رحيله في نهاية الموسم بشكل رسمي.



يظل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى دوري روشن لكرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفي.



ومن المتوقع أن يكون مستقبل محمد صلاح بعيدًا عن ليفربول بعد ريحل الألماني مدرب الفريق الذي كان شريكًا له في نجاحات الريدز في السنوات الماضية.

