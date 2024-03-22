بـ 44 مليون جنيه .. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

مضبوطات بـ 44 مليون جنيه .. ضبط قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 44 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط تاجر بالإسكندرية لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 3 ملايين جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.