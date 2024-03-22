اسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 22-3-2024

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة 22-3-2024 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 151.14 جنيه للشراء، و152.18 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 50.70 جنيه للشراء، 51.12 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.20 جنيه للشراء، 59.81 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 151.14 جنيها للشراء، و152.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

46.65 جنيه للشراء.

46.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

46.75 جنيه للشراء.

46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

46.60 جنيها للشراء.

46.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

46.60 جنيها للشراء.

46.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

46.65 جنيه للشراء.

46.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

46.65 جنيه للشراء.

46.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

46.60 جنيه للشراء.

46.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

46.83 جنيه للشراء.

46.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

46.60 جنيه للشراء.

46.70 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.43 جنيه للشراء.

12.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.45 جنيه للشراء.

12.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.39 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.36 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.54 جنيه للشراء.

12.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.14 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.37 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.