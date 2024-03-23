كريم بنزيما يعود لتدريبات الاتحاد السعودي بعد تعافيه من الإصابة

شهدت تدريبات فريق اتحاد جدة السعودى عودة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم العميد ، إلى التدريبات الجماعية، بعد نهاية برنامجه التأهيلي من الإصابة التى لحقت به أسفل الظهر.

وواصل البرازيلي لويز فيليبي، مدافع الفريق، تدريبات انفرادية، تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام الفتح، 16 مارس الجاري، ضمن المواجهة التي حسمها النمور بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ويستمر اللاعب سعد الموسى في خوض برنامجه التأهيلي، قبل العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي لحقته بالقدم.

ويتقابل الاتحاد بعد فترة التوقف الدولي ، أمام نظيره الفيحاء، يوم 29 مارس الجاري، ضمن الجولة الـ 25 من البطولة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة بـ 43 نقطة، حصدها من 13 انتصارًا، وأربعة تعادلات، مقابل سبع هزائم.