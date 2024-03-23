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السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات السبت

الدولار
الدولار

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات راهنة تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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أسعار صرف الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية

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اسعار الدولار بالبنوك اليوم الجمعة 22-3-2024 أمام الجنيه المصرى


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 46.88 للشراء و47.01 للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 46.93 للشراء و47.03 للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، نحو 46.90 للشراء، 47.00 للبيع.
وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، نحو 47.03 للشراء، 47.13 للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 46.94 للشراء و47.04 للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي،نحو  47.04 للشراء و47.14 للبيع.  

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