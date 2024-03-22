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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة 22 مارس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر. 

 

 الدولار الأمريكي

 

 وتقدم "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثًا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 


سجل أسعار الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى:

46.65 جنيه للشراء.

46.75 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار فى بنك مصر:

46.75 جنيه للشراء.

46.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

46.60 جنيها للشراء.

46.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib":

46.60 جنيها للشراء.

46.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة:

46.65 جنيه للشراء.

46.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

46.65 جنيه للشراء.

46.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

46.60 جنيه للشراء.

46.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية:

46.83 جنيه للشراء.

46.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في ميد بنك:

46.60 جنيه للشراء.

46.70 جنيه للبيع.

 

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