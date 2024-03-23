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حماس تدين الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات بموسكو للمرة الثانية.. مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف فورى لإطلاق النار بغزة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنًا وقرى في رام الله والضفة الغربية
السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس تدين الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات بموسكو

حماس
حماس

 

أدانت حركة “حماس”، فجر اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين داخل قاعة حفلات في العاصمة الروسية موسكو، مساء أمس الجمعة.

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وقالت “حماس”، في بيان لها: ندين “بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في موسكو، وراح ضحيته عشرات بين قتيل وجريح”.

وتقدمت “بخالص التعازي للقيادة والشعب الروسي، وعائلات ضحايا هذا الهجوم الإجرامي”، وتمنت “الشفاء العاجل للمصابين”.

وأعربت “حماس”، عن تضامنها “الكامل مع روسيا وشعبها وعائلات الضحايا في هذا المصاب”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقتل 40 شخصا وإصابة 100 آخرين على الأقل، بحسب معطيات أولية جراء “هجوم إرهابي مسلح” على قاعة حفلات بموسكو.

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