حماس تدين الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات بموسكو

أدانت حركة “حماس”، فجر اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين داخل قاعة حفلات في العاصمة الروسية موسكو، مساء أمس الجمعة.

وقالت “حماس”، في بيان لها: ندين “بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في موسكو، وراح ضحيته عشرات بين قتيل وجريح”.

وتقدمت “بخالص التعازي للقيادة والشعب الروسي، وعائلات ضحايا هذا الهجوم الإجرامي”، وتمنت “الشفاء العاجل للمصابين”.

وأعربت “حماس”، عن تضامنها “الكامل مع روسيا وشعبها وعائلات الضحايا في هذا المصاب”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقتل 40 شخصا وإصابة 100 آخرين على الأقل، بحسب معطيات أولية جراء “هجوم إرهابي مسلح” على قاعة حفلات بموسكو.