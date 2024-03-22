حماس: نُحيي أبناء شعبنا الذين كسروا قيود الاحتلال لإبعادهم عن المسجد الأقصى

قالت حركة حماس، إن فرض قوات الاحتلال الصهيوني القيود والتضييق على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومنع المئات منهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، والاعتداء عليهم؛ هو استمرار لحالة العدوان الشاملة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتي يتصدى لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بكل بطولة وبسالة.

وأضافت حركة حماس في بيان لها: نُحيي أبناء شعبنا الصامدين الذين تحدوا قيود الاحتلال وكسروا إجراءاته الرامية لإبعادهم عن المسجد الأقصى، عبر إصرارهم على إعماره والرباط فيه، ونحذّر في ذات الوقت من خطورة التصعيد الصهيوني في القدس والأقصى وكافة أراضينا المحتلة، وندعو المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي على وجه التحديد، إلى التحرك الجاد لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من عبث الصهاينة، ومشاريعهم التصفوية لقضيتنا الفلسطينية.