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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس: نبارك عملية رام الله ونزف الشهيد مجاهد بركات

ارشيفية
ارشيفية

باركت حركة حماس عملية رام الله النوعية، مؤكدة أن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال ومستوطنيه لن تتوقف .

وقالت حماس في بيان لها عبر حسابها: نبارك في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملية إطلاق النار النوعية صوب حافلة للمستوطنين والاشتباك البطولي مع قوات الاحتلال غربي رام الله، ونؤكّد أنها رد طبيعي على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، وتَواصُل اعتداءات ميليشيات المستوطنين الذين يشاركون جيش الاحتلال الجرائم والانتهاكات ضد أبناء شعبنا ومسجدنا الأقصى المبارك.

 

وأضاف: إننا إذ نزف الشهيد البطل مجاهد بركات منصور من قرية دير بزيع قضاء رام الله، منفذ العملية البطولية؛ لَنؤكِّد أن هذه العملية، التي تشكّل استمراراً لحراك شعبنا المتصاعد في الضفة الغربية؛ تُعَدُّ دليلاً على قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل، وإفشال كل محاولات إخماد المقاومة وغَلِّ يدها في الضفة الغربية.

 

وأكدت حماس، أن مقاومة شعبنا وتصديه للاحتلال في غزة والضفة لن تهدأ ما دام فينا عرق ينبض، حتى زوال الاحتلال، وإن طوفان الأقصى سيبقى متدفقاً ثائراً في كل ربوع الوطن حتى الحرية ونيل حقوقنا المشروعة.

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