اليوم.. الزمالك يلتقي زد وديًا استعدادا لمباراة فيوتشر في الكونفدرالية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس، استعدادًا لملاقاة نظيره زد اليوم السبت بإستاد بتروسبورت، في إطار تحضير الفريق الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وزد

وتنطلق مباراة الزمالك وزد الودية اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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