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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. الزمالك يلتقي زد وديًا استعدادا لمباراة فيوتشر في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس، استعدادًا لملاقاة نظيره زد اليوم السبت بإستاد بتروسبورت، في إطار تحضير الفريق الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك وزد
وتنطلق مباراة الزمالك وزد الودية اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

 

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

مباريات الزمالك القادمة بعد التوقف الدولي

فيوتشر - 31 مارس / ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

بلدية المحلة في الدوري الممتاز يوم 3 أبريل

فيوتشر - 7 أبريل / إياب ربع نهائي الكونفدرالية

الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز - 11 أبريل

الأهلي في الدوري الممتاز - 15 أبريل

بيراميدز في الدوري الممتاز - 19 أبريل

المقاولون في الدوري الممتاز - 24 أبريل

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