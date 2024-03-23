لبنان تتقدم بشكوى لمجلس الأمن حول اعتداءات إسرائيل

أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي حول اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة، وسلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، منذ بدء العدوان على غزة، وفقا لـ "وفا".



وأفادت الخارجية اللبنانية في بيان لها مساء الجمعة، بأن هذه الشكوى جاءت بناء على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل، وطلب مجلس الوزراء، استكمالا لحملة توثيق الخروق والانتهاكات الإسرائيلية، وتكملة لسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقا.

واستنكر لبنان الاعتداءات الإسرائيلية "التي تتسم بالتهور الموصوف، غير آبهة بتبعاتها الخطيرة على سلامة الطيران المدني، كما على حياة آلاف الركاب المدنيين يوميا، في خرق فاضح للقوانين والأنظمة التي ترعاها منظمة الطيران المدني الدولي ICAO واتحاد النقل الجوي الدولي IATA، كما اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في مدينة شيكاغو الأميركية عام 1944، إضافة إلى القانون الدولي الإنساني.