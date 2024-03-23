مولر يقود تشكيل ألمانيا المتوقع أمام فرنسا

يبدو أن جماهير الكرة العالمية على موعد مع قمة مثيرة وحماسية تجمع المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي، في المباراة الودية التي يستضيفها ملعب جروباما.



ويقود المنتخب الألماني اللاعب توماس مولر، والذي سيدخل المباراة ولديه رغبة قوية في تحقيق الفوز على وصيف العالم النسخة الماضية والبطل النسخة قبل الماضية، وذلك للحصول على دفعة معنوية خلال الفترة المقبلة.

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام فرنسا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أنطونيو روديجر - ميتلشتيت - روبين كوخ.

خط الوسط: كيميتش - جمال موسيالا - جوندوجان - توني كروس.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج - كاي هافيرتز - توماس مولر

موعد مباراة فرنسا وألمانيا والقنوات الناقلة

ويُطلق حكم المباراة صافرة انطلاق مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الألماني في العاشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ملعب جروباما.

بينما تُنقل مباراة فرنسا أمام ألمانيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، بالإضافة إلى عدد من القنوات الأوروبية الأخرى.