مسلسل الحشاشين الحلقة 12| اغتيال ملك شاه بوجبة مسممة بأوامر حسن الصباح

شهدت الحلقة 12 من مسلسل “الحشاشين” نجاح خطة حسن الصباح لم يكتفِ فيها بقتل نظام الملك فقط، وإنما استطاع أيضاً اغتيال رأس الدولة السلجوقية والممثلة فى السلطان ملك شاه، مثلما ظهر خلال الأحداث عقب وجبة مسممة ما أن تناولها حتى سقط ميتاً فى نفس الوقت الذى تم اغتيال نظام الملك فيه.

كما شهدت نجاح حسن الصباح فى اغتيال نظام الملك، وذلك عقب تسلل شاب من تابعيه إلى معسكر السلطان ملك شاه، ومن ثم التنكر فى زى مسكين يطلب أموالا، وما أن اقترب من الوزير حتى طعنه وبعدها تم قتله هو الآخر فى الحال.

وأصدر حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين أمراً باغتيال نظام الملك وزير الدولة السلجوقية والذى يقوم بدوره فتحى عبد الوهاب، وذلك على يد الشاب الذى حلم بالجنة خلال الأحداث، حيث كان الحلم مجرد بوابة يقنع من خلالها الصباح الشاب التابع له بعمل أى مهمة بفدائية ولو كلفته روحه بعدها فى مقابل الذهاب للجنة.

كما شهدت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين بدء خطة حسن الصباح من أجل جعل تابعيه يشعرون بأنهم ذهبوا إلى الجنة عبر تخديرهم بالنبات السحري، ومن ثم يقابلون الجواري فى صورة حوريات، وهو ما حصل بالفعل ثم فى النهاية كان حسن الصباح يقابل هذا الشاب ويعده بأن ما رآه من جمال الجنة سيراه عن قريب دائماً.

بينما شهدت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين إقدام الإمام الغزالى – نضال الشافعى – على الخروج من دولة السلاجقة، وذلك بعدما أحس أنه قد يشعر بأن ما يفعله من علم غير خالص لإيمانه فقط وأنه بدأ يشعر بالغرور ويترك العلم ولا يتعلم، وبالتالى قرر الذهاب للحج، ومن بعدها يغادر إلى الشام عسى أن يرتاح هناك أكثر.

كما حدث توبيخا كبيرا من قبل ملك شاه إلى قائد جيشه بعد خسرة معركته ضد الحشاشين ومحاولة تبريره بأن هؤلاء القوم كانوا لا يخشون الموت، ولديهم إصرار كبير على الباطل الذين يؤمنون به، ليقرر ملك شاه إقالته من منصبه.

وظهر بها اندهاش الغرب وملك فرنسا من انتصار حسن الصباح بعدد قليل جداً من الجنود والأتباع على جيش السلاجقة، خاصة أن هذا الجيش سبق أن انتصر على الغرب وسحقهم بأكثر من معركة، وهو الأمر الذى حيرهم بشدة.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين شهدت توبيخا من جانب ملك شاه – سلطان السلاجقة – إلى نظام الملك – فتحى عبد الوهاب – بصورة كبيرة عقب معرفته بهزيمة جيش السلاجقة، كما أكد له أن يجلس داخل منزله ولا يخرج منه مطلقاً حتى يصدر قرار بأمره فى شأن وزيره.

اغنيتال ملك شاه

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

