السبت 23 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل لحظة غضب الحلقة 13| كثرة الشكوك حول صبا مبارك ومحمد شاهيت يتأكد من خيانة زوجته

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد الحلقة 13 من مسلسل لحظة غضب تطورات مفاجئة في شخصية صبا مبارك، بعد اعترافها بقتلها لمحمد فراج إلى زوجة محمد شاهين.

 

أخبرت يمنى “صبا مبارك” علي قاسم بتوقفها عن العمل معه، وعدم اتمام أي مهمة أخرى يكلفها بها، وجاء رد فعل علي قاسم صادمًا بتوقعه لهذا الطلب منها، وأجابها بأنه موافق وقام بمسح فيديو القتل .

 

تستمر صبا مبارك في رفض أي تصرفات لاتعجبها، وازدادت قوتها في مقاومة خوفها ، وبدأت في اجراءات أوراق سفرها للهرب سريعًا بعد كثرة الشكوك حولها من أسرة زوجها.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

 نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

 

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.


أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.

 

 

 

 

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