شركة آبل تواجه أزمة كبيرة .. لهذا السبب

تواجه شركة آبل أزمة كبيرة، بسبب احتكار السوق بشكل غير قانوني، للهواتف الذكية التي تحجب المنافسين ، وتخنق الابتكار وتبقي الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع، مما تحرر محاضر عديدة قضائية.

أعلنت وزارة العدل نيوجيرسي، عن دعوى قضائية شاملة لمكافحة الاحتكار ضد شركة آبل ، متهمة عملاق التكنولوجيا بهندسة احتكار غير قانوني للهواتف الذكية التي تحجب المنافسين ، وتخنق الابتكار وتبقي الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع.

وتزعم الدعوى، التي رفعت في محكمة فيدرالية في نيوجيرسي، أن أبل لديها قوة احتكارية في سوق الهواتف الذكية وتستفيد من السيطرة على آيفون "للانخراط في مسار سلوك واسع ومستدام وغير قانوني".

قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو، "لقد حبست Apple مستهلكيها في iPhone بينما أغلقت منافسيها خارج السوق"، تعطيل تقدم السوق نفسه الذي أحدثته ثورة ، "خنق صناعة بأكملها"

ووصفت أبل الدعوى بأنها "خاطئة في الحقائق والقانون" وقالت إنها "ستدافع بقوة ضدها".

وتستهدف الدعوى الكيفية التي يزعم أن أبل تصوغ بها علاقاتها التكنولوجية والتجارية "لاستخراج المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار ، من بين آخرين".

ويشمل ذلك تقليل وظائف الساعات الذكية غير التابعة لشركة Apple ، والحد من الوصول إلى الدفع بدون تلامس للمحافظ الرقمية التابعة لجهات خارجية ورفض السماح لتطبيق iMessage الخاص بها بتبادل الرسائل المشفرة مع المنصات المنافسة.

وتسعى على وجه التحديد إلى منع أبل من تقويض التقنيات التي تتنافس مع تطبيقاتها الخاصة - في مجالات تشمل البث والرسائل والمدفوعات الرقمية - ومنعها من الاستمرار في صياغة العقود مع المطورين وصانعي الملحقات والمستهلكين التي تسمح لها "بالحصول على الاحتكار أو صيانته أو توسيعه أو ترسيخه".

الدعوى القضائية - المرفوعة أمام 16 مدعيا عاما في الولاية - هي أحدث مثال على تطبيق مكافحة الاحتكار العدواني من قبل الإدارة التي واجهت أيضا Google و Amazon وعمالقة التكنولوجيا الآخرين بهدف معلن هو جعل العالم الرقمي أكثر عدلا وابتكارا وتنافسية.

قال مساعد المدعي العام جوناثان كانتر ، رئيس قسم مكافحة الاحتكار ، في مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى، وزارة العدل لديها إرث دائم في مواجهة أكبر وأصعب الاحتكارات في التاريخ، اليوم نقف هنا مرة أخرى لتعزيز المنافسة والابتكار للجيل القادم من التكنولوجيا."

قارنت الباحثة في مكافحة الاحتكار دينا سرينافاسان ، زميلة جامعة ييل ، أهمية الدعوى القضائية بالإجراء الذي اتخذته الحكومة ضد مايكروسوفت قبل ربع قرن - حيث اختارت "معركة هائلة" مع الشركة الأكثر ازدهارا في العالم.

وأضافت : "إنها مشكلة كبيرة حقا أن تصعد وتلكم شخصا يتصرف مثل المتنمر ويتظاهر بأنه ليس متنمرا".

دعا الرئيس جو بايدن وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية إلى تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بقوة. في حين أن تصعيد مراقبتها لعمليات دمج الشركات والممارسات التجارية المشكوك فيها قد قوبل بمقاومة من بعض قادة الأعمال - متهمين الإدارة الديمقراطية بالتجاوز - فقد أشاد بها آخرون باعتبارها طال انتظارها.

تسعى القضية إلى اختراق القلعة الرقمية التي بنتها شركة Apple Inc. ، ومقرها في كوبرتينو ، كاليفورنيا ، بجد حول iPhone وغيرها من المنتجات الشائعة مثل iPad و Mac و Apple Watch لإنشاء ما يشار إليه غالبا باسم "حديقة مسورة" حتى تتمكن أجهزتها وبرامجها من تقديم انسجام سهل الاستخدام بسلاسة.

وقد ساعدت الاستراتيجية شركة آبل على تحقيق إيرادات سنوية تقارب 400 مليار دولار، وحتى وقت قريب، بلغت قيمتها السوقية أكثر من 3 تريليونات دولار. لكن أسهم أبل انخفضت بنسبة 7٪ هذا العام حتى مع ارتفاع معظم سوق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة ، مما أدى إلى استيلاء منافستها منذ فترة طويلة مايكروسوفت على عباءة الشركة الأكثر قيمة في العالم.

وأشارت أبل إن الدعوى القضائية، إذا نجحت، ستعيق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من أبل حيث تتقاطع الأجهزة والبرامج والخدمات و ستشكل سابقة خطيرة، وتمكن الحكومة من اتخاذ يد ثقيلة في تصميم تكنولوجيا الناس".

وتابعت الشركة في بيان: "في Apple ، نبتكر كل يوم لجعل التكنولوجيا التي يحبها الناس - تصميم المنتجات التي تعمل معا بسلاسة ، وحماية خصوصية الناس وأمانهم ، وخلق تجربة سحرية لمستخدمينا، هذه الدعوى تهدد من نحن والمبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافس.

دافعت Apple عن الحديقة المسورة باعتبارها ميزة لا غنى عنها يقدرها المستهلكون الذين يريدون أفضل حماية متاحة لمعلوماتهم الشخصية. وقد وصفت الحاجز بأنه وسيلة لجهاز iPhone لتمييز نفسه عن الأجهزة التي تعمل على برنامج Android من Google ، وهو ليس مقيدا ومرخصة لمجموعة واسعة من الشركات المصنعة.

قال الباحث الأول في تقارير المستهلك سوميت شارما في بيان، "تدعي Apple أنها بطلة لحماية بيانات المستخدم ، لكن هيكل رسوم متجر التطبيقات وشراكتها مع بحث Google يؤدي إلى تآكل الخصوصية" .

وتشكو الدعوى من أن أبل تتقاضى ما يصل إلى 1،599 دولارا مقابل جهاز iPhone وأن الهوامش المرتفعة التي تكسبها على كل منها تزيد عن ضعف ما يحصل عليه الآخرون في الصناعة.

وعندما يقوم المستخدمون بإجراء بحث على الإنترنت ، تمنح Google شركة Apple "خفضا كبيرا" من إيرادات الإعلانات التي تولدها عمليات البحث هذه.

كما يفرض متجر تطبيقات الشركة على المطورين ما يصل إلى 30 في المائة من سعر التطبيق للمستهلكين.

لطالما اشتكى منتقدو ممارسات أبل المزعومة المانعة للمنافسة من أن ادعائها بإعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم هو نفاق عندما تكون الأرباح على المحك.

في حين أن خدمات iMessage الخاصة بها مغلفة من أعين المتطفلين عن طريق التشفير من طرف إلى طرف ، فإن هذه الحماية تتبخر في اللحظة التي يرسل فيها شخص ما رسالة نصية إلى جهاز غير تابع لشركة Apple.

قال Strafach ، مبتكر تطبيق Guardian Firewall، لكن ويل سترافاخ ، خبير أمن الهواتف المحمولة ، قال إنه بينما يعتقد أن أبل بحاجة إلى السيطرة ، إلا أنه يشعر بالقلق من أن تركيز وزارة العدل على الرسائل قد يكون في غير محله ويمكن أن يضعف الأمن والخصوصية، أنا سعيد جدا لأن الوصول إلى رسائل SMS مقيد" .

ويشير إلى أن عددا من التطبيقات ، ظاهريا للطقس والأخبار ، على أجهزة iPhone قد أرسلت سرا وباستمرار بيانات GPS الخاصة بالمستخدمين إلى أطراف ثالثة. وقال Strafach إنه يشعر بالقلق من أن ضعف أمن Apple "قد يفتح الباب أمام برامج stalkerware / برامج الزوج ، والتي يصعب تثبيتها بالفعل على أجهزة Apple مقارنة بنظام Android".

ومع ذلك ، اشتكى الناقد البارز كوري دكتورو من أنه في حين أن شركة آبل قد منعت كيانات مثل Facebook من التجسس على مستخدميها ، فإنها تدير "إمبراطورية إعلانات المراقبة الخاصة بها" التي تجمع نفس أنواع البيانات الشخصية ولكن لاستخدامها الخاص.

"لدى Apple تاريخ من الصفقات السرية مع عمالقة المراقبة مثل Google ، و (الرئيس التنفيذي) تيم كوك أعطى Uber صفعة على المعصم بدلا من حظر متجر التطبيقات عندما قامت (شركة مشاركة الركوب) ببناء باب خلفي للتجسس على مستخدمي iPhone الذين حذفوا بالفعل تطبيق Uber" ، لاحظ شون أوبراين ، مؤسس مختبر الخصوصية في جامعة ييل.

لم تساهم المخاوف بشأن حملة مكافحة الاحتكار على نموذج أعمال أبل في انخفاض سعر سهم الشركة فحسب ، بل هناك أيضا قلق من أنها متخلفة عن مايكروسوفت وجوجل في الدفع لتطوير منتجات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

أوضح منظمو مكافحة الاحتكار في شكواهم أنهم يرون حديقة أبل المسورة في الغالب كسلاح لدرء المنافسة ، وخلق ظروف السوق التي تمكنها من فرض أسعار أعلى دفعت هوامش ربحها المرتفعة مع خنق الابتكار.

"لا ينبغي أن يضطر المستهلكون إلى دفع أسعار أعلى لأن الشركات تنتهك القانون" ، قال المدعي العام ميريك جارلاند. وأضاف أنه إذا تركت دون منازع ، فإن أبل "ستواصل فقط تعزيز احتكارها للهواتف الذكية".

وقال وليام كوفاسيتش، الرئيس السابق للجنة التجارة الفيدرالية الذي يدرس في جامعة جورج واشنطن، إنه يتوقع أن يكون جوهر دفاع أبل هو أنها ليست احتكارا على الإطلاق في سوق الهواتف الذكية. وقال إن محامي وزارة العدل بنوا حجة "عالية الجودة" للضرر في لائحة الاتهام المكونة من 88 صفحة مع "مقتطفات مثيرة للإعجاب من وثائق الشركة نفسها".

لكن لا تتوقع حكما حتى عام 2026 - مما يعني أن القضية يمكن أن تستمر بسهولة مع الاستئناف.

تصعد القضية حصار إدارة بايدن لمكافحة الاحتكار ، والذي أثار بالفعل دعاوى قضائية ضد Google و Amazon تتهمهما بالانخراط في تكتيكات غير قانونية لإحباط المنافسة ، بالإضافة إلى محاولات فاشلة لمنع عمليات الاستحواذ الجديدة من قبل Microsoft و Meta Platforms.

بالإضافة إلى ذلك ، رفعت FTC دعوى قضائية ضد Facebook في عام 2020 بسبب استحواذها على Instagram و WhatsApp.

يتوقع كوفاسيتش أن إجراءات مكافحة الاحتكار التي اتخذتها لجنة التجارة الفيدرالية أو وزارة العدل ضد مايكروسوفت بسبب علاقتها مع OpenAI "تقترب من الزاوية" ، و "تتقاتل الوكالتان حول من سيتعامل مع ذلك بشكل أفضل".

وأضاف: "لقد توقعوا أن هذا سيكون جدول أعمالهم وهم يملأون جدول الأعمال بالطريقة التي قالوها". "هذه كلها أمور عالية المخاطر ، ويمكنك أن تتوقع دفاعا قويا وعدوانيا."

كما أن المصالح التجارية لشركة آبل متورطة أيضا في قضية وزارة العدل ضد جوجل، والتي ذهبت إلى المحاكمة في الخريف الماضي وتتجه نحو المرافعات النهائية المقرر أن تبدأ في 1 مايو في واشنطن العاصمة.

في هذه الحالة ، يزعم المنظمون أن Google قد أعاقت المنافسة من خلال دفع ثمن حقوق محرك البحث المهيمن بالفعل على الإنترنت ليكون المكان التلقائي للتعامل مع الاستفسارات على iPhone ومجموعة متنوعة من متصفحات الويب في ترتيب يولد ما يقدر بنحو 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار سنويا.

مع قيام وزارة العدل بشن هجوم مباشر عبر أعمالها ، فإن شركة آبل ستخسر المزيد.