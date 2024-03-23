أحمد سعد:"خرمت ودنى زي البنات.. وأغنية عليكى عيون لطليقتى"

تصدر الفنان “أحمد سعد” تريندات جوجل بعد لقائه في برنامج “بيج تايم بودكاست”، مع الإعلامي عمرو أديب والنجمة أصالة المذاع عبر قناة MBC.

أحمد سعد خرمت ودنى زى البنات:

اعترف الفنان “أحمد سعد”بندمه عندما قرر مواكبة التريند في مجال الأزياء،قائلاً:""خرمت ودني ولبست حلق في وقتها وقولت يعني جت على ودني، فلما الدنيا بدأت تبقى في أحسن حال بفضل الله، والأغاني تنجح، بدأت أعمل زي باقي الناس".

وأضاف الفنان “أحمد سعد: "وسافرت إيطاليا وشوفت أعظم إستايليست في ميلانو، وطلبت منه يلبسني أحسن حاجة، طبعا اللي عملته كان غلط واعتذرت عنه، ولو البنات أحيانا بتعمل أشياء غريبة أنا عملت زي البنات".

أغنية أحلى عيون لطليقتى:

كشف الفنان “أحمد سعد” عن مفاجأة لأغنية “أحلى عيون”،قائلاً:" أغنية عليكي عيونى كانت لعلياء وكلمات الأغنية كلها ليها حتى بعد طلاقنا لأنها ست عظيمة وأحلى ذكريات معاها".

وأضاف: أحلى أيام حياتى كانت أيامها، وبينا طفلة، وهي ست عظيمة، وأعظم حاجة في الدنيا، وهي قدمتنى لقدام، وبقول ده لدلوقتي ولا أنكر".

أشار: “مش معنى اننا اختلفنا على شيء اننا نهدم جميع الأشياء ده مش صح، وهي أم صالحة لبنتي، وعليها عيون لا بتنافق ولا تخون”

أحمد سعد عندى أخ عالم فيزياء:

تحدث الفنان “أحمد سعد” عن شقيقه دكتور “سامح سعد” أستاذ وباحث في الفيزياء الحيوية، قائلاً: “أخويا سامح عالم وهو دا الوحيد اللي ضاع فينا، ما هو لو كان طلع فنان كان زمانه كسب أكتر بكتير من عالم، هو أخد أول 5 سنين في كلية علوم أمتياز مع مرتبة الشرف”

أضاف:"طلع يعمل مؤتمر فأخدته اليابان عشان يحضر ماجستير ودكتوراه، بعد ما حضرهم أمريكا كانت بتشوف مين الأول على اليابان في المجال بتاعه عشان تاخده وهو طلع الأول على اليابان، وأخدوه في أمريكا وعملوا له معمل من أهم 10 معامل في العالم، وبينشر في أهم مجلات علمية هو اللي بيقولي يعني أنا مش بشوف".

وتابع “أحمد سعد” حكايته عن شقيقه: "جيه دكتور أحمد زويل كان يعمل في مصر حاجة وكلمه وطلب منه ينزل يشتغل معاه، وبعد ما كان عنده كل المعامل دي نزل مصر قال أخدم بلدي، بس وكان واقف من يومين على كوبري أكتوبر معاه عربية 128 وإيده فيها شحم روحت جبته آخر مرة، أصل هما قفلوا جامعة النيل، وهو دلوقتي بيشتغل في مستشفى 57357 باحث".