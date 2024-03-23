طرق بسيطة لإستعادة صحة الجهاز الهضمي والأمعاء

أخبرتنا عالمة الصيدلة السريرية أنجيلا ستيبوس عن الطرق التي يمكن استخدامها لاستعادة عمل الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء.



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أول شيء يجب فعله هو تخفيف الالتهاب في أغلب الأحيان، مع مشاكل معوية، نتعامل مع العمليات الالتهابية.

وتقول الخبيرة: "بعد إزالة الالتهاب من الأمعاء، يجب إزالة نفاذيته واستعادة وظائفه الطبيعية".



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عندما نتحدث عن الوظائف الطبيعية فإننا نعني استعادة الإيقاعات الطبيعية في عمل المجمع السكني، وتؤثر هذه الإيقاعات على عمليات الهضم، ومزاجنا، وأنماط نومنا - وبشكل عام، على نوعية الحياة بشكل عام.



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والخطوة التالية هي تطبيع وظائف الكبد، ثم اعتني بالبكتيريا المعوية، وإذا كانت هناك مشاكل في شكل أمراض، فمن المرجح أن تسود البكتيريا المسببة للأمراض في الأمعاء، ويجب استبداله بآخر صحي.

عند استعادة البكتيريا، يتم إعادة تشغيل العمليات المناعية تلقائيا، لأن الجزء الرئيسي من مناعتنا يعيش في الأمعاء.

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ولا تنسى عمليات إزالة السموم لن يكون من الممكن تطهير نفسك نهائيًا - فهذه العملية مستمرة وتتطلب الاهتمام طوال حياتك.⠀

إن استعادة الوظيفة المعوية الطبيعية والحفاظ عليها أمر مستحيل دون وجود بروتين عالي الجودة في النظام الغذائي بشكل مستمر، البروتين ضروري لبناء جدران معوية قوية، وبشكل عام، فهو مادة البناء الرئيسية لجسمنا.

عندما تكون الأمعاء صحية ونظيفة وخالية من الالتهابات، فإننا نتأكد من أن البكتيريا المفيدة تسود فيها، ونقوم بإعادة تشغيله بمساعدة البيفيد وبكتريا والعصيات اللبنية.