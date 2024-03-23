للحوامل.. فقر الدم يسبب مشاكل خطيرة على صحة الجنين

تحدث الدكتور ليوبوف لورينجيل عما إذا كان من الممكن أن يحدث الحمل على خلفية فقر الدم بسبب نقص الحديد.

يعتبر فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، وكل 3-4 نساء في سن الإنجاب يعانين من فقر الدم.

IDA هو مرض مكتسب يحدث على خلفية نقص الحديد، ونتيجة لذلك يتعطل عمل نظام المكونة للدم، ولا تتلقى الخلايا والأعضاء والأنسجة كمية كافية من الأكسجين يقول الخبير: "لا يوجد أكسجين ولا حياة".

ويتم تشخيص فقر الدم لدى 40% من النساء الحوامل، بعض النساء لا يعرفن أنهن مصابات بفقر الدم، ولكن الجهل لا يمنع المخاطر، والمؤسسة الدولية للتنمية تشكل تهديدا خطيرا للإجهاض، ومن الممكن حدوث انحرافات في نمو الجنين وصعوبات في الولادة.

ولهذا السبب يوصي الخبراء بشدة بتحديد وحل مشكلة فقر الدم قبل الحمل، وليس أثناء الحمل، وإذا بدأت المرأة في تعويض النقص أثناء الحمل، فقد تكون الأدوية خطرة على الجنين الذي يتطور بنشاط.

الوقاية من المشكلة، ليس فقط نقص الحديد، ولكن أيضًا نقص المعادن والفيتامينات المهمة الأخرى، يمكن أن يتم من خلال التغذية يجب أن تكون متوازنة ومتنوعة يمكن علاج فقر الدم بشكل فعال، والشيء الرئيسي هو تشخيصه في الوقت المناسب والعثور على أخصائي مختص.