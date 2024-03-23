حصاد منافسات اليوم الثالث من كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

انتهت منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وشهدت منافسات وزن 61 كجم سيدات، تتويج النيجيرية أونياشي مارك بالميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 144 كجم، فيما جاءت الفضية من نصيب المغربية نجاة النجار بعد رفع ثقل 120 كجم، ونجحت المصرية أمل علام في حصد برونزية المنافسات بعد رفع ثقل 102 كجم.

وفي منافسات وزن 59 كجم رجال، توج العراقي مصطفي راجحي بذهبية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 200 كجم، وتوج بالفضية اليوناني باليسيس كولوموجوا وذلك بعد رفع ثقل مقداره 186كجم، وحل المصري عادل الحوت في المركز الثالث وحصد برونزية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 155 كجم.

وفي منافسات وزن 72 كجم رجال، توج بذهبية المنافسات من بنما راي ميلشور ديماس بعد رفع ثقل مقداره 198 كجم،

وحصد الثنائي المصري محمد علي إبراهيم ومحمود عطية الفضية والبرونزية على الترتيب بعد رفع كل منهما ثقل بمقدار 191 و188كجم.

واختتمت المنافسات بميزان 88 كجم، والتي توج بذهبيتها المصري محمد صبحي بعد رفع ثقل مقداره 224 كجم، فيما توج بفضية المنافسات البولندي الوازيكي لوتس بعد رفع ثقل مقداره 195، وتوج بطل جمهورية الدومينيكان خوسيه مانويل ببرونزية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 195 كجم.

وارتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 13 ميدالية متنوعة، ذهبيتان و5 فضيات و6 ميداليات برونزية.

الذهب:

رحاب رضوان وزن 55

محمد صبحي وزن 88

الفضة:

أميمة عمر وزن 50

حسن العطار وزن 80

نوال رمضان وزن 45

إيناس الجبالي وزن 41

محمد علي وزن 72

البرونز:

شريف عثمان وزن 65

مظهر تمام وزن 80

صباح عبدالفتاح وزن 55

محمود عطية وزن 72

أمل سليمان وزن 61

محمد عبدالله وزن 59

ويشارك منتخب مصر البارالمبي بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموائيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

وتضم قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب .

وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.