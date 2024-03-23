إنبي 2009 يفوز على سموحة 3/0 في بطولة الجمهورية

حقق فريق إنبي مواليد 2009 فوزًا غاليًا على نظيره سموحة بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع النادي البترولي بالأمس الجمعة.



جاءت أهداف إنبي عن طريق الثلاثي أحمد رجب، ويوسف حلمي، وسيف هاني.

ويواصل إنبي تصدره جدول مسابقة دوري الجمهورية 2009، برصيد 62 نقطة.

ويرغب الناظي البترولي في الحصول على لقب المسابقة خلال الموسم الحالي، بعد النتائج المميزة التي يقدمها اللاعبيت.

ويجد قطاع ناشئين إنبي دعمًا كبيرًا على جميع المستويات، وذلك بعد النتائج التي حققها خلال الفترة الأخيرة، مما جعل هناك اهتمامًا من مجلس الإدارة بضرورة الاهتمام بقطاع الناشئين.