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السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر ينتظر الفائز من تونس وكرواتيا لملاقاته في كأس عاصمة مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

ينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة تونس وكرواتيا لملاقاته في نهائي كأس عاصمة مصر خلال فترة التوقف الحالية.

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وكان منتخب مصر قد فاز على نيوزيلندا بهدف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء في الشوط الأول من عمر المباراة، وذلك بعد عرقلة إمام عاشور داخل منقطة الجزاء.

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية في الكتف غادر على إثرها ملعب المباراة باتجاه أقرب مستشفى لإجراء آشعة لتحديد حجم الإصابة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته المقبلة يوم 26 مارس الحالي أمام الفائز من تونس وكرواتيا، بينما سيواجه الخاسر منتخب نيوزيلندا يوم 25 لتحديد المركز الثالث على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة تونس وكرواتيا في العاشرة مساء السبت الموافق 23 مارس على استاد القاهرة الدولي.

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