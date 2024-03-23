تكريم 450 فائزا في مسابقة القرآن الكريم بالقليوبية

أعلنت اللجنه المنظمة رسميا بمحافظة القليوبية، عن أسماء 450 فائزا في المسابقة الكبرى التي تم تنظيمها خلال شهر شعبان الماضى وتنافس فيها نحو 3 الاف متسابق من حفظة القران الكريم بجميع قرى طوخ وقها.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة من بينهم اكثر مائتى من حفظة القران الكريم كاملا بعد إجراء كافة الاختبارات على جميع المستويات من المقرر إجراء تكريم خاص لذوى الهمم من حفظة القران الكريم وأيضا تكريم أصحاب الأصوات الحسنة في الإلقاء.

وتعد هذا الأكبر في تاريخ المسابقات من حيث التنظيم والمشاركة، لافتا إلى انه تم تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات التي تمت على 4 مستويات هي:-

القرآن الكريم كاملاً.

ثلاثة أرباع القرآن.

نصف القرآن الكريم.

ربع القرآن الكريم، وذلك تمهيداً لإجراء التصفيات النهائية.

كما تم عمل مسابقة من داخل المسابقة للأصوات الحسنة وإلقاء الضوء على ذوي الهمم المشاركين وتشجيعهم.