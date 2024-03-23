علامات تشير إلى وجود مشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

غالبًا ما تبدو علامات مشاكل الغدة الدرقية الخطيرة وكأنها مشاكل طبيعية لا تدعو للقلق.

في مقابلة مع عالمة الغدد الصماء إيكاترينا إيفانيكوفا، تم تسمية مشكلتين رئيسيتين تؤثران على صحة الغدة الدرقية وهما، قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية، ويرتبط اضطرابان بالإنتاج غير السليم للهرمونات في الحالة الأولى، تقوم الغدة الدرقية بتوليفها ببطء شديد، وفي الحالة الثانية - بنشاط شديد.

من الصعب التعرف على المشكلة بنفسك لأن العلامات تتخفى على أنها أمراض شائعة.

قصور الغدة الدرقية، قامت طبيبة الغدد الصماء بتسمية التغيرات المميزة التي تسببها:

مكتئب المزاج

فقدان الشهية

الضعف والتعب

أرق

البكاء

جلد جاف



فرط نشاط الغدة الدرقية وفقا لإيفانكوفا، تتم الإشارة إلى المشكلة:

العصبية

التهيج

اضطرابات النوم

زيادة التعرق

نبض القلب

زيادة الشهية وقلة الوزن الزائد وحتى النحافة