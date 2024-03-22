الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ممثل الجزائر بمجلس الأمن: قطاع غزة يواجه مأساة كبيرة

عمار بن جامع ممثل
عمار بن جامع ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن،

قال عمار بن جامع، ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، إن قطاع غزة يواجه مأساة كبيرة أثرت على المنطقة جراء المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين.

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العدوان على قطاع غزة

وأضاف "بن جامع"، خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن بشأن العدوان على قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، والذي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن المجموعة العربية طالما دعت لإنهاء المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونوه ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، أن وقف القتال هو السبيل الوحيد للتخفيف من المعاناة في غزة والتأكد من إيصال المساعدات للقطاع.

الجزائر شاركت على مدار شهر في عملية التفاوض بشأن غزة

وتابع، أن الجزائر شاركت على مدار شهر في عملية التفاوض بشأن غزة وقدمت عدة مقترحات، فطالما دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

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