مبابي يُثير الجدل بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

أثار الفرنسي كيليان مبابي الجدل حول مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان، بعدما قارب عقده على الانتهاء مع النادي العاصمي.



ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري، حيث كشفت تقارير صحفية عن رغبة اللاعب في الرحيل عن البي إس جي والانتقال لريال مدريد الإسباني.

وتحدث مبابي في تصريحات صحفية عن مستقبله، حيث قال: "لم أكشف عن أي شيء، لأنه ليس لدي ما أعلنه، طالما أنني لم أفعل ذلك، فهذا يعني أنه ليس لدي ما أعلنه".

بينما رد على حسم مستقبله مع باريس سان جيرمان عقب بطولة اليورو 2024، حيث قال: "أنا سأركز مع منتخب فرنسا عندما يأتي اليورو، أظن أن الأمر سيتم تسويته بحلول ذلك الوقت".

وأضاف: "تحدثت عن إن مستقبلي ليس موضوعًا نتحدث فيه الآن، فكرة تسجيل هاتريك أهم من معرفة ما إذا كنت سأبقى في باريس أم لا، نحن نركز حقًا على ذلك".