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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مبابي يُثير الجدل بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

مبابي
مبابي

أثار الفرنسي كيليان مبابي الجدل حول مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان، بعدما قارب عقده على الانتهاء مع النادي العاصمي.

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مبابي يكشف حقيقة مشاركته في أولمبياد باريس 2024


ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري، حيث كشفت تقارير  صحفية عن رغبة اللاعب في الرحيل عن البي إس جي والانتقال لريال مدريد الإسباني.
وتحدث مبابي في تصريحات صحفية عن مستقبله، حيث قال: "لم أكشف عن أي شيء، لأنه ليس لدي ما أعلنه، طالما أنني لم أفعل ذلك، فهذا يعني أنه ليس لدي ما أعلنه".
بينما رد على حسم مستقبله مع باريس سان جيرمان عقب بطولة اليورو 2024، حيث قال: "أنا سأركز مع منتخب فرنسا عندما يأتي اليورو، أظن أن الأمر سيتم تسويته بحلول ذلك الوقت".
وأضاف: "تحدثت عن إن مستقبلي ليس موضوعًا نتحدث فيه الآن، فكرة تسجيل هاتريك أهم من معرفة ما إذا كنت سأبقى في باريس أم لا، نحن نركز حقًا على ذلك".

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