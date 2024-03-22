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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مبابي يكشف حقيقة مشاركته في أولمبياد باريس 2024

مبابي
مبابي

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، حقيقة مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية القادمة.

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ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الفرنسية باريس منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024، خلال الشهور القليلة المقبلة.
وتحدث مبابي قي تصريحات لأحد الشبكات الفرنسية، حيث قال: "بالتأكيد كان لدي نفس الطموح، لقد قلت دائمًا إن هذا الأمر لا يعتمد عليً".
وتابع: "القرار النهائي دائمًا يعود إلى الجهة المسؤولة عني وهو نادي باريس سان جيرمان".
وأكمل: "لا أستطيع التعليق، إذا شاركت في الألعاب الأولمبية فسيكون ذلك بمثابة حلم، لكن إذا لم يُسمح لي بذلك، فسأفعل ما قيل لي، القرار لا يزال بيد شخص واحد ولم يقولوا لي نعم أو لا".
وأضاف: "بالطبع، لم نناقش مسألة مشاركتي في الأولمبياد مع باريس سان جيرمان، كل ما يحدث حولنا؟ لدي سؤال، عندما ترى آخر مبارياتي، هل ترى أي شخص منزعج؟".

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