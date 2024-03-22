أسعار زيت الطعام اليوم الجمعة.. بعد ارتفاع أسعار البنزين

أسعار زيت الطعام اليوم.. شهدت أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ومحال الجملة، استقرارًا، إذ ثبت سعر زيت الأولين وزيت الصويا المكرر، وأيضًا أسعار باقي الأنواع.



وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار زيت الطعام اليوم الجمعة لمتابعة القيمة السعرية له بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الجمعة





وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 70 إلى 215 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

أسعار الزيت الجملة اليوم

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا هبوطًا، مسجلًا 51,000 جنيه

وانخفضت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 52,000 جنيه للطن.

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

سعر زيت الذرة الخام

كما شهد سعر طن زيت الذرة الخام هبوطًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 46,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

كما هبط سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 56,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

ونزلت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل مستوى 54,000 جنيه للطن

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة «800 مل» نحو 120 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة «1» لتر 125 جنيهًا، وزيت حلوة خليط 2.25 لتر 215 جنيهًا، وزيت سلايت عباد «1 لتر» 103 جنيه، وسعر زيت حلوة «700 مل» 70 جنيهًا، وزيت قلية خليط «1» لتر 100 جنيهًا، وزيت وزيت عباد كريستال «0.8 لتر» 105 جنيهات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة ومعارض أهلا رمضان.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

