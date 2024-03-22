الأمن يفحص فيديو الـ"فتاة المكسيكية".. تفاصيل

تفحص الأجهزة الأمنية، فيديو انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت فيه فتاة مكسيكية من أصول مصرية “تحرش سائق بها”.

وقالت الفتاة فى الفيديو المنتشر، إن السائق وجه لها سؤالا عن وجهتها، فأوضحت له أنها لا تتحدث العربية جيدًا، فسألها عن جنسيتها لتخبره أنها مكسيكية، ثم سألها عن ديانتها، فأخبرته أنها مسلمة، ليلتفت لها بعد قليل ويسألها عن الحقيقة وراء الخاتم التي ترتديه.

لم تخبره الفتاة بحقيقة الأمر، وقالت إنها متزوجة وزوجها ينتظرها في المنزل لتعطيه دلالة بأنها ليست وحدها، ليبدأ في سؤالها عن جنسية زوجها، وما إذا كانت حامل أم لا، لينتهي به الأمر بسؤالها عن عذريتها، وعن مدى استطاعة زوجها على أداء العلاقة الزوجية.

وحاولت السائحة المكسيكية أن تتجنب تلك المحادثة وإنهائها باستمرار، ليفاجئها السائق بلمس ساقيها، وإعادة الأمر مرة أخرى حتى عندما حاولت إيقافه، ليطلب منها في النهاية أنه يريد إقامة علاقة جنسية معها، فعلقت الفتاة على ذلك قائلة: أردت أن أقفز من السيارة ولكننا كنا على طريق سريع.

ومن جهة أخرى أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى سرق 95 باب مقابر واستراحة حكومية فى المنيا وأسوان وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

حبس تشكيل عصابى سرق 95 باب مقابر واستراحة حكومية فى المنيا وأسوان

وفى مديرية أمن المنيا؛ ضبط 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة “أبو قرقاص – المنيا - مطاى” مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

واعترفوا بإرتكاب 41 واقعة وأرشدوا عن 95 باب حديدى وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.