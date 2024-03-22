ضبط عاطل أنهى حياة آخر في نهار رمضان بمنطقة الشرابية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي عاطل لاتهامه بقتل أخر بمنطقة الشرابية، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغاً بمقتل شخص علي يد أخر وهروبه عقب ارتكاب الجريمة في نهار رمضان .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين ان المجني عليه عاطل تشاجر مع المتهم فقام بطعنة ولاذ بالهرب الي ان تم ضبطه والسلاح المستخدم .

وجار مناقشته مم قبل رجال الأمن لكشف ملابسات ارتكابه الجريمة .

وفى سياق اخر تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء شاب حياة آخر بعدما تلقى طلق خرطوش أثناء مشاجرة بمدينة البدرشين.

مصرع شاب في مشاجرة بالبدرشين

وأمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة المتوفى، لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة وكتابة تقرير الصفة التشريحية

و تلقى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل مصاب بطلقات بالخرطوش

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مقتل "حمزة.م." 17 سنة بطلقات خرطوش إثر مشاجرة بينه وبين آخر.

تمكنت مباحث البدرشين من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، واودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.