حملة مسائية مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بدمنهور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات و التعديات بمحيط كوبري إفلاقة بمدينة دمنهور، تحت إشراف محمد مسعود وأحمد فرغلي نواب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت الحملة عن إزالة ١٣ فرش للباعة الجائلين و ٢٧ حاجز خرساني، عقبها حملة للنظافة ورفع التراكمات الناتجة عن إزالة تلك الإشغالات .

ومن جانبة أكد محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، إستمرار حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمدينة دمنهور، نظرًا لما تسببه من إختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، وإنتشار المخلفات والقمامة والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الإنضباط للشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشيراً إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحال التجارية بمحالهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.

تأتي تلك الحملات فى إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمواصلة الجهود فى شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي .