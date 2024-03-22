الاستماع لأقوال شهود العيان في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة شخص بعدة إصابات بالغة إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة غمازة بمدينة الصف جنوب الجيزة.

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، كما أمرت باستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم.

إصابة شخص خلال مشاجرة بالسلاح الأبيض

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من أهالي منطقة غمازة بالصف بنشوب مشاجرة بالسلاح الأبيض نتج عنها إصابة أحد الأشخاص.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وسيطروا على الأوضاع والقبض على جميع الأطراف وضبط السلاح المستخدم في المشاجرة.



ومن جهة أخرى أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى سرق 95 باب مقابر واستراحة حكومية فى المنيا وأسوان وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

حبس تشكيل عصابى سرق 95 باب مقابر واستراحة حكومية فى المنيا وأسوان

وفى مديرية أمن المنيا؛ ضبط 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة “أبو قرقاص – المنيا - مطاى” مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

واعترفوا بإرتكاب 41 واقعة وأرشدوا عن 95 باب حديدى وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط عاطلَين لقيامهما بسرقة إستراحة خاصة بإحدى الوحدات المحلية بإدفو وأرشدوا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 3 عاطلين"لهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بسرقة 4 بطاريات جافة مخصصة لتغذية لوحات الكمبيوتر - 4 كابلات مختلفة الأحجام من داخل إحدى غرف تحكم ضخ الغاز الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر سعد.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.