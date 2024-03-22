سعاد صالح: الإجهاض جائز شرعا في حالة واحدة

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف إن الإجهاض هو نزول الجنين من بطن الأم، ومن مقاصد الشريعة هو الحفاظ على النفس البشرية.

وأضافت سعاد صالح، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، ، أن الاعتداء على الجنين في بطن أمه في أي مرحلة من مراحل التكوين؛ يكون اعتداء على النفس البشرية.

ولفتت سعاد صالح إلى أن حديث الرسول قال فيه:" أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك ، فينفخ فيه الروح ويؤمر" فالنبض يكون في الجنين من أول يوم".

الإجهاض حلال في هذه الحالة

وأشارت سعاد صالح، إلى أن الله قال في كتابه الكريم: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم» فالشخص الذي يقتل نجله، أو يقوم بالإجهاض لزوجته يكون حراما، وأنه الإجهاض يكون حلالا؛ إذا كان هناك ضرر على الأم، ويكون الإجهاض في أول 40 يوما.

وأوضحت أن حفظ النفس مقدم على استقرار الأسرة، ففي حالة طلب الزوج من الزوجة عمل إجهاض وفي المقابل الطلاق، فعليها الطلاق بدلا من الإجهاض.