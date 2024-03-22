مرض الشريان المحيطي يؤثر على حالة القدمين ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول

يعد مرض الشريان المحيطي (PAD) أحد هذه الأمراض التي تؤثر "في الغالب" على الساقين والقدمين، وهذا يمكن أن يترك لك بعض الأعراض الملحوظة للغاية، بما في ذلك الوخز.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين إذا ترسبت مادة على جدران الأوعية الدموية، تعرف باسم البلاك. بمرور الوقت، تبدأ اللويحة في التصلب وتضيق تجويف الشرايين وهذا يمنع الدم من التدفق من خلالها، وتراكم الترسبات، والذي يسمى تصلب الشرايين، يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

ولكنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الشرايين الموجودة في أطرافك، وهو ما يُعرف باسم اعتلال الشرايين المحيطية.

وقد يشير وجود مرض الشريان المحيطي إلى انتشار أكثر انتشارًا لتصلب الشرايين في الجسم يقول طبيب القلب أوليغ فارفولوميف حصريًا لموقع MedicForum: "يمكن أن يحدث مرض الشريان المحيطي في أي وعاء دموي، ولكنه يحدث بشكل رئيسي في الشرايين المؤدية إلى الساقين والقدمين".

الحالة تترك بعض الأحاسيس الغريبة، وقد تلاحظ الألم الذي يأتي ويذهب أثناء النشاط والراحة، أو قد تلاحظ تنميلًا، وخزًا، ووخزًا، وغالبًا ما يقترن بإحساس بارد في الجزء من الجسم حيث تكون الشرايين مسدودة.

يعاني بعض الأشخاص من بشرة زرقاء أو أرجوانية بسبب نقص تدفق الدم إلى الأطراف، وقد يعاني البعض الآخر من أصابع القدم الحمراء.

أصابع القدم الحمراء أو الزرقاء، والوخز في القدمين وفقدان الشعر غير المتوقع على الساقين قد يشير إلى مشاكل في الدورة الدموية، وتشمل الأعراض الملحوظة ظهور تقرحات أو تقرحات على الجزء المصاب من الجسم وقد تظهر أيضًا بقع سوداء من الجلد أو فقدان الجلد.

أعراض مرض الشريان المحيطي

إذا كانت لديك أعراض مرض الشريان المحيطي، فمن المرجح أن تعاني من مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب تشمل أعراض تصلب الشرايين في الشرايين المؤدية إلى القلب ألمًا في الصدر أو ضيقًا أو ضغطًا أو عدم راحة، وهو ما يُعرف بالذبحة الصدرية.