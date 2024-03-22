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الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية مرتفعة بفضل التفاؤل إزاء خفض الفائدة

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية

 

سجلت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق يوم الخميس لثاني يوم بعد تهدئة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مخاوف المستثمرين إزاء توقعات الفائدة هذا العام، بينما سجلت أسهم قطاع تصنيع الرقائق مكاسب عقب صدور توقعات متفائلة من شركة ميكرون تكنولوجي.

 

الأسهم الأمريكية 

 

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أسواق الأسهم الأمريكية بواقع  16.37 نقطة أو ما يعادل 0.31% إلى 5240.99 نقطة.

 

في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع في أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 30.65 نقطة أو 0.19% إلى 16400.05 نقطة.

 

كما تقدم المؤشر داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 266.62 نقطة أو 0.67% إلى 39778.75 نقطة.

 

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أسواق الأسهم الأمريكية 

 

 الأسهم الأمريكية 

 

وصعد سهم ميكرون في أسواق الأسهم الأمريكية بشكل حاد بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في أعقاب تحقيق أرباح فصلية مفاجئة وأيضا عقب صدور توقعات لإيرادات الربع الثالث أعلى من التقديرات.

 

لكن شركة آبل خالفت الاتجاه الصاعد بتسجيل هبوط حاد بعد أن رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى على شركة تصنيع هواتف آيفون، وذلك في أول تحرك ذي حيثية من إدارة الرئيس جو بايدن لمكافحة احتكار الشركة، إذ اتهمتها الوزارة باحتكار أسواق الهواتف المحمولة.

 

وبدأ تداول أسهم موقع ريديت الإلكتروني في بورصة نيويورك بسعر 47 دولارا للسهم، وهو أعلى 38% من سعر السهم المحدد في الطرح العام الأولي عند 34 دولارا.

 

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