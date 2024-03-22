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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مبيعات أجنبية ومصرية تكبد البورصة 127 مليار جنيه في أسبوع

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

عصفت عمليات جني الأرباح للمستثمرين المصريين والمؤسسات المحلية والأجنبية بمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع  الماضي.

خسر القيمة السوقية للأسهم 127 مليار جنيه، بنسبة هبوط 6.1%، ووصلت إلى مستوي 1.939.2 تريليون جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق على هبوط بنسبة 7%.

بلغ إجمالي قيمة التداولات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بالبورصة 589.7 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول  3.6 مليار ورقة مالية منفذة على  ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 512.7 مليار جنيه، وكمية تداول53.9 مليار ورقة منفذة على 572 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.

أتسم أداء مؤشرات السوق بالتراجع الحاد، خسر  مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة هامشية،   ليصل إلي مستوى29054 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.2%، كما تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس30، و 70 بنسبة 4.6%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 82% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على11% مسجلين صافي بيع 490 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 6% محققين صافي عمليات شراء  بنحو62 مليون جنيه.

 

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