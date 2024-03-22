الإسهال المتكرر علامة على إصابتك بمرض الكبد الدهني

يشير مرض الكبد الدهني إلى عدد من أمراض الكبد التي لا يسببها الكحول، وبدلا من ذلك، فإن السبب الرئيسي لمرض الكبد الدهني، كما يوحي الاسم، هو وجود الكثير من الدهون في العضو إذا تفاقمت الحالة، يمكن أن تؤدي إلى تليف الكبد وحتى فشل الكبد وسرطان الكبد.

في المراحل المبكرة، غالبًا ما لا يكون لمرض الكبد الدهني أي أعراض، وفقط مع تقدم المرض ستظهر علامات معينة على سبيل المثال، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) والألم في الزاوية اليمنى العليا من البطن، ولكن إحدى الدراسات وجدت أن تماسك البراز قد يشير إلى المرض.

العثور على صلة بين الإسهال ومرض الكبد الدهني

من بين 13413 شخصًا بالغًا، كانت معدلات الانتشار المرجحة للإمساك والإسهال 8.9% و6.6% على التوالي، وارتبط متوسط مؤشر كتلة الجسم بنمط البراز وكان أعلى في حالات الإسهال مقارنة بالبراز الطبيعي وفي الإسهال مقارنة بالإمساك.

وكان مرض الكبد الدهني غير الكحولي أكثر شيوعًا مع الإسهال مقارنةً ببنية الأمعاء الطبيعية أو الإمساك في التحليلات المعدلة، كما تقول أخصائية أمراض الكبد آلا يوزنوفا، في تعليق خاص لـ MedicForum.

وكان معدل انتشار مرض الكبد الدهني غير الكحولي أعلى لدى المرضى الذين يعانون من الإسهال مقارنة بالمرضى الذين يعانون من الإمساك أو حركات الأمعاء الطبيعية، وكان هذا الارتباط مستقلاً عن مؤشر كتلة الجسم.

وقد يؤثر الارتباط المستقل المحتمل بين مرض الكبد الدهني غير الكحولي والإسهال على نهجنا السريري تجاه المرضى الذين يعانون من هاتين الحالتين الشائعتين.

أعراض مرض الكبد الدهني

ألم خفيف أو مؤلم في الزاوية اليمنى العليا من البطن (فوق الحافة اليمنى السفلية للأضلاع)

التعب الشديد

فقدان الوزن غير المبرر

ضعف