نيجيريا تفوز على غانا وديًا

حقق المنتخب النيجيري الفوز على نظيره الغاني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.



وجاءت مباراة نيجيريا أمام غانا قوية وحماسية، والتي شهدها ملعب مراكش.

تقدم سيريل ديسيريس في النتيجة للنسور الخضراء في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء بينما أضاف زميله أديمولا لوكمان الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وقلص اللاعب أيو النتيجة للمنتخب الغاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب النيجيري بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان جيروم أوبوكو قد تعرض للطرد في الدقيقة ال 56 من عمر الشوط الثاني ليُكمل منتخب غانا المباراة بعشرة لاعبين.