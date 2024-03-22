الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال أسبوع وتحذر المواطنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اعتبارا من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، إذ أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتعرض لها البلاد، يصاحبها سقوط أمطار ونشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس مع انخفاض في درجات الحرارة.

ويكون الطقس مائل للحرارة غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلا فهو بارد على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد الجوية، ستعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى اعتبارا من الثلاثاء المقبل بقيم تتراوح بين 3:5 درجات مئوية.

وحذرت الأرصاد من أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وسيناء والصحراء الغربية

شبورة على الطرق السريعة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلي تكون شبورة مائية من يوم الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية، اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر والمتوسط، فنشاط الملاحة البحرية معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2 متر، وذلك بسبب رياح شمالية شرقية.