عاجل
الغرف التجارية: تحريك سعر السولار يرفع أسعار السلع بعد تراجعها (فيديو) تنظيم داعش يعلن مسؤليته عن الهجوم الإرهابي في موسكو
الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال أسبوع وتحذر المواطنين

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اعتبارا من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، إذ أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتعرض لها البلاد، يصاحبها سقوط أمطار ونشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس مع انخفاض في درجات الحرارة. 

ويكون الطقس مائل للحرارة غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلا فهو بارد على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد الجوية، ستعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى اعتبارا من الثلاثاء المقبل بقيم تتراوح بين 3:5 درجات مئوية.

وحذرت الأرصاد من أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وسيناء والصحراء الغربية 

شبورة على الطرق السريعة 

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلي تكون شبورة مائية من يوم الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية، اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر والمتوسط، فنشاط الملاحة البحرية معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2 متر، وذلك بسبب رياح شمالية شرقية.

مواد متعلقة

طقس مائل للدفء نهارا على الأجواء بالإسماعيلية
الجريدة الورقية