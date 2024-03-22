صادرات " عز " لمنتجات الصلب دليل على أهمية تشجيع الشركات الكبيرة

عميد إقتصاد وعلوم سياسية الأسبق:

كشفت الدكتوره عاليه المهدى العميد الأسبق لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهره على أهمية تشجيع الحكومه خلال المرحله القادمه للشركات الضخمه التى تتميز بإنتاج منتجات تنافسية فى أسواق التصدير لجلب موارد من النقد الاجنبى للبلاد .وأوضحت " عاليه " عبر صفحتها الرسمية على " فيس بوك " إن

شرك حديد عز للصلب والتى تعد أكبر شركة علي ارض مصر صدرت في عام ٢٠٢٣ ما قيمته1.6 مليار دولار وتصدرت المركز الأول كأكبر شركه تحقق ارقاما فى التصدير

اكتر من اي شركة مصرية، وهذا الرقم يوضح عدة حقائق ينبغى على الحكومه الإهتمام بها وهى ،

اولا : أن تشجيع الشركات الكبيرة و خاصة المصرية امر ضروري إذا كانت مصدرة.

ثانياً: أن الشركات المصرية حين تقوم بالتصدير فأن ايرادات تصديرها تعود علي الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة و الخير..

ثالثا:أن الشركات المصرية الكبري إذا حققت اي ارباح لا تحولها للخارج في صورة عملات حرة كما هو حال كل الشركات الاجنبية…و التي تحول ارباحها بالعملة الصعبة للخارج و تمثل عبء علي الاقتصاد المصري…

رابعاً :أن القطاع الخاص هو اكبر مصدر في مصر و لذا وجب تشجيع القطاع الخاص علي النمو و التوسع