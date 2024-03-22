تشكيل منتخب إسبانيا في مباراة كولومبيا الودية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا عن تشكيل الفريق لمواجهة منتخب كولومبيا، والمقرر لها في تمام العاشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات اسبانيا وكولومبيا لخوض بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا في الصيف المقبل.

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بيدرو بورو، لابورتي، جريمالدو وفيفيان.

الوسط: ميرينو، زوبيمندي وسارابيا.

الهجوم: جيرارد مورينو، خوسيلو وأويارازبال.

استدعى دى لافوينتى مدرب منتخب اسبانيا 26 لاعبا خلال معسكر شهر مارس الحالي، حيث سيخوض مباراتين وديتين الأولى اليوم أمام كولومبيا والثانية ضد البرازيل يوم الثلاثاء المقبل.

وتضم قائمة منتخب إسبانيا 9 لاعبين من أندية الباسك حيث تفوق لاعبى ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو على نجوم ريال مدريد وبرشلونة بتواجد 5 من سوسيداد وهم أليكس ريميرو وروبن لونورماند وميكيل ميرينو ومارتن زوبيمندي وميكيل أويارزابال و4 من بيلباو أوناي سيمون وداني فيفيان وأويهان سانكيت ونيكو ويليامز وثنائى من الريال كارفاخال وخوسيلو ومثلهما من برشلونة يامال وكوبارسى.

ويتواجد منتخب إسبانيا فى المجموعة الثانية في يورو 2024 التى تضم منتخبات كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.