الجوع المتكرر والعطش أبرز العلامات.. أعراض تشير إلى إصابتك بالسكري من النوع 2

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض السكري، وقد يكون من الصعب اكتشاف هذا المرض الخبير لأن أعراضه متنكرة على أنها تعب عادي أو برد.

أنواع مرض السكري

ينقسم مرض السكري إلى نوعين، النوع 1 يشير إلى مرض المناعة الذاتية الناجم عن حقيقة أن الجهاز المناعي يهاجم عن طريق الخطأ خلايا بيتا البنكرياسية التي تنتج الأنسولين ونتيجة لذلك، تنخفض كميته في الجسم، وعادة ما تظهر أعراض مرض السكري هذا وتتطور بشكل أسرع.

ويتميز النوع 2 بتدفق أبطأ ومشحم، ويحدث على خلفية تطور مقاومة الأنسولين في خلايا الجسم، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون امتصاص الكمية المناسبة من الجلوكوز من الدم.

يؤكد الخبراء أن علم الوراثة ونمط الحياة يلعبان دورا مهما في قضية مرض السكري من النوع 2، من بين الأعراض المبكرة الرئيسية ما يلي:

التعب

الجوع المتكرر

التبول المتكرر

العطش

الجفاف

انخفاض الرؤية

التئام الجروح البطيء

الالتهابات الفطرية

وجود أي من هذه العلامات، وخاصة مجمعها، هو سبب لاستشارة الطبيب.