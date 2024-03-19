علاقة مضغ العلكة الخالية من السكر بالإصابة بمرض السكري.. أطباء يكشفون مفاجأة

اكتشف مجموعة أطباء أميركيون أن مضغ العلكة الخالية من السكر مع اتباع نظام غذائي صحي، قد يعزز عملية التمثيل الغذائي.

فوائد مضغ العلكة الخالية من السكر

ووفقًا لما ذكره موقع Science Alert ، فإن مضغ العلكة قبل تناول الطعام يقلل من استهلاك الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية، ويحسّن النظام الغذائي العام للفرد، كما يساعد في بناء عادات نمط حياة أكثر صحة.

في الوقت نفسه، قد يحمي مضغ العلكة الخالية من السكر، مينا الأسنان ويقلل بشكل كبير من تسوس الأسنان، الأخر الذي يفيد صحتك، نظرًا لارتباط أمراض الفم بعدد من الحالات المزمنة الخطيرة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.