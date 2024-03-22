الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل لحظة غضب| صبا مبارك تصل إلى قمة الغضب والرغبة في الانتقام

بوابة الوفد الإلكترونية

 في لحظة غضب تتصاعد أحداث مسلسل لحظة غضب مع ازدياد عدد الأشخاص الذين أصبحوا على دراية بجريمة يمنى (صبا مبارك)، ولكن مع ازدياد عددهم، تزداد لامبالاة يمنى بالأمر، لينقلب خوفها الشديد من احتمالية كشف جريمتها إلى قمة الغضب والرغبة الشديدة في الانتقام. 

قررت يمنى أن تواجه مخاوفها والتغلب على أي شيء يقف في طريقها، ولم يعد لديها أي شئ لتبقى عليه، فكل ما يهمها الآن هو أن تنقذ نفسها، لتتجاوز بذلك مرحلة الخوف والتردد، وتصل إلى ذروة قوتها ولأعلى نقطة غضب بداخلها، حيث لم تعد تهتم بكشف جريمتها.

 

أصبحت غير مبالية لا بأقرباء زوجها ولا بالأشخاص الذين يهددونها، لتبدأ الانتقام منهم، فقد قامت يمنى بتكسير باب شقة آسر الذي يهددها بفيديو الجريمة، وقامت بتدمير أجهزته ومعداته داخل منزله، حتى لا تخضع لابتزازه مرة أخرى. ولم يقتصر غضب يمنى على آسر فحسب، بل توجهت أيضًا لتهديد هند بفضح علاقاتها ، بعد أن اعترفت أمامها بجريمتها، وهي على يقين بأنها لن تفضح أمرها, وكما اعتادت أن تجد سيارة جارها أمام سيارتها لم تكتفي بالإنتظار كما تفعل كل مرة بل قامت بتكسير مرآة السيارة انتقاماً منه.

 

 

 تدور أحداث مسلسل لحظة غضب حول يمنى الطاهية التي تعاني من سيطرة زوجها النرجسي وتحكمه في كل شئ من حولها، فتقتله في لحظة غضب، ليغير ذلك مسار حياتها، المسلسل من إنتاج منصة Watch It، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من محمد شاهين وعلي قاسم، سارة عبد الرحمن، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

 

 

 

 

 

 

 

مواد متعلقة

إمبراطورية ميم الحلقة 12| استمرار الصراع بين خالد النبوي وابنه في الانتخابات.. من سيفوز بقيادة المنزل؟

العرض الأول لـ"مقام الفلسطينية" في مصر داخل الأوبرا

مسلسل زوجة واحدة لاتكفي| موعد الحلقة 12 والقنوات العارضة

مسلسل إمبراطورية ميم| موعد عرض الحلقة 12 والقنوات الناقلة

مسلسل لحظة غضب| موعد عرض الحلقة 13 والمنصة الناقلة

مسلسل مسار إجباري| موعد عرض الحلقة 12 وقنوات العرض

لحظة غضب الحلقة 12| صبا مبارك تكسر قيودها وتعترف بقتلها لـ محمد فراج

الحلقة 12 مسلسل لحظة غضب| محمد القس يقع في فخ صبا مبارك

الجريدة الورقية